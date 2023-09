Compra de R$ 100 milhões de leite em pó sairá amanhã, diz presidente da Conab

O edital de compra pública de R$ 100 milhões em leite em pó pelo governo federal deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial da União, segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. "Será comprado leite da agricultura familiar pela compra institucional", afirmou a jornalistas, após o evento "Perspectivas para a Agropecuária - safra 2023/24" da Conab. As compras públicas serão feitas na modalidade de doação simultânea e serão operacionalizadas pela Conab.

De acordo com o presidente da Conab, a fonte dos recursos é um remanejamento de verba inicialmente destinada a política de garantia de preços mínimos (PPGM) que foi realocada para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A medida foi adotada pelo governo como socorro aos produtores de leite, afetados pelos baixos preços do produto.

Segundo Pretto, a empresa, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério do Desenvolvimento Social, segue negociando a suplementação de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ainda para este ano. O orçamento do programa é de R$ 250 milhões, mas as propostas de venda dos produtores somaram R$ 1,100 bilhão. "A nossa expectativa é pela complementação. O presidente (Lula) nos disse para gastar os R$ 250 milhões e irmos em busca de realocar recursos", apontou.