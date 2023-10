Eletrodomésticos são os mais buscados para a Black Friday, diz e-commerce

O restante do top-10 está distribuído da seguinte forma:

Foi o que informou o estudo "Panorama do Consumo da Black Friday 2023" foi realizado pelo Mercado Livre e Mercado Pago e aborda as tendências de comportamento e meio de pagamento para a data.

Os eletrodomésticos são os produtos que dominam a intenção de compra na plataforma do Mercado Livre , sendo cerca de 40% dos usuários com pretensões neste setor .

Eletrônicos



Celulares e acessórios de telefone



Moda



Casa, móveis e decoração



Alimentos



Ferramentas e bricolagem



Produtos gamers



Esportes e fitness



Beleza e bem-estar

Além disso, o levantamento mostrou que a otimização logística tem sido destacada como atributo chave no momento da compra. Isso porque a disponibilização de frete grátis é um atrativo para 75% dos entrevistados. Destes, 1 em cada 3 vê a entrega rápida como um fator decisivo.

Maioria dos consumidores pretendem parcelar suas compras na Black Friday 2023



O estudo também mostra como os consumidores estão se planejando para pagar suas compras e revela que mais brasileiros almejam pagar à vista.

“Identificamos um crescimento de 3 pontos percentuais no volume de clientes que pretendem

pagar suas compras à vista (18%) este ano, enquanto em 2022 esse volume era de 15%”, afirma

Daniel Davanço, Country Head de Pagamentos para Empresas do Mercado Pago.

“Mesmo com esse aumento, a grande maioria (67%) pretende parcelar em até 6x, o que comprova um melhor planejamento financeiro para compra de itens com tíquete-médio maior, mas sem perder as parcelas de vista”.



Ao mesmo tempo em que os consumidores indicam que esperam comprar mais este ano, o ticket médio por pedido deve ser semelhante ao que gastaram em 2022, principalmente nos valores mais baixos.