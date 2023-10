Insônia, depressão e estresse elevam risco de arritmia pós-menopausa; entenda

Estudo chama a atenção para importância dos fatores psicossociais associados à doença. Aumento dos níveis de inflamação e liberação de hormônios do estresse podem estar associados

Insônia, depressão e acontecimentos estressantes podem aumentar o risco de mulheres pós-menopausa desenvolverem fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Isso é o que mostra um novo estudo feito por cientistas americanos de várias instituições, publicado no Journal of the American Heart Association.

Estima-se que cerca de uma em cada quatro mulheres vai desenvolver essa condição.

Segundo médicos, fatores como a idade avançada elevam os riscos de apresentar essa arritmia. Mas a nova pesquisa mostra a influência de aspectos psicossociais nesses casos, assunto que ainda é pouco estudado.



