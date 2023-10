Caixa abre 1 hora mais cedo para Desenrola e Minha Casa, Minha Vida

Segunda fase do Desenrola exige cadastro no Portal Gov.br Crédito: Fabiana Melo

As agências da Caixa abriram, em todo o País, uma hora mais cedo nesta quarta feira, 18, para a campanha "Tá na CAIXA", que prevê atendimentos relativos ao Desenrola, Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e linhas de crédito do banco. A ação conta com funcionários esclarecendo as principais dúvidas e dirigentes de toda a alta administração do banco. Para a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, as medidas têm objetivo de aumentar o potencial do banco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Essas melhorias representam uma mudança de direção, em que seremos mais eficientes, com estratégias que se aproximam das necessidades e realidade dos nossos clientes e que se traduzem em um atendimento facilitado e ágil em nossas unidades e mais simples e intuitivo nos nossos canais digitais."



As contas cadastradas exclusivamente com informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são consideradas nível bronze, mas é possível alterar esse tipo de configuração no portal do governo. Após esse procedimento, é possível consultar quais os tipos de dívidas que poderão ser negociadas e o desconto oferecido pelos credores. Porém, algumas podem ser somente pagamento à vista e, outras, parceladas. No caso de várias dívidas, o indivíduo consegue negociar todas de uma vez só.

Ao clicar na opção parcelado, a pessoa inicia a negociação e deve seguir estes passos: Escolher o banco de preferência para realizar o financiamento

Selecionar a data de vencimento da primeira parcela e a melhor opção de parcelamento

Confirmar os dados pessoas Logo após, a proposta será analisada pelo banco e, depois de aprovada, basta escolher a forma de pagamento e assinar o contrato digitalmente. Os consumidores que acessarem a plataforma encontrarão os bancos que oferecem descontos listados em ordem de juros, do mais baixo para o mais alto.