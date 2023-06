Incêndio atinge fábrica de lingerie em Maracanaú nesta quinta, 1º

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará tentam controlar incêndio em fábrica têxtil em Maracanaú

Um incêndio atinge fábrica têxtil no bairro Pajuçara, em Maracanaú, a 23,6 quilômetros de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 1º. O POVO apurou que a edificação pertence à Del Rio Lingerie.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado às 4h30min. Por volta de 6 horas, sete viaturas estavam no local tentando controlar as chamas.

Antes da chegada dos agentes, transeuntes tentaram controlar o fogo com extintores, sem sucesso. O CBMCE ainda não consegue dimensionar a extensão dos danos causados pelo incêndio.



Imagens e vídeos enviados por moradores à reportagem mostram uma nuvem de fumaça encorpada e escura, formada pelas chamas do incêndio.

Incêndio em fábrica de lingerie: segunda ocorrência em três anos

O incêndio desta quinta é a segunda ocorrência em três anos na fábrica Del Rio Lingerie. A área de estocagem da empresa foi destruída em outubro de 2020. Na época, foram necessários 42 agentes do CBMCE, cinco viaturas, um caminhão autoescada mecânica e um carro pipa de 12 mil litros. Parte do galpão desabou, mas ninguém ficou ferido.

