Desoneração da folha de pagamento será votada nesta terça; entenda

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado vai votar nesta segunda-feira, 16, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de salários para 17 setores da economia até 2027. O texto já havia sido aprovado no plenário do Senado. Porém, quando foi para votação na Câmara dos Deputados, no fim de agosto, sofreu diversas mudanças. Dessa forma, a proposta precisa retornar aos senadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em meio à pressão dos prefeitos na época, os deputados incluíram uma redução da alíquota de contribuição previdenciária de todos os municípios.

Com a votação da Câmara, no entanto, houve uma ampliação do benefício para que todas as prefeituras sejam incluídas. Pelo projeto, a alíquota de contribuição vai variar de 8% a 18%, seguindo o critério com base no Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

São cinco faixas ao todo: 8%: para municípios entre os 20% com menor PIB per capita



10,5%: para municípios entre os 20% e os 40% com menor PIB per capita



13%: para municípios entre os 40% e os 60% com menor PIB per capita



15,5%: para municípios entre os 60% e os 80% com menor PIB per capita



18%: para municípios entre os 20% com maior PIB per capita Quais os setores da economia são contemplados? Os seguintes setores são autorizados para a desoneração da folha de salários até 2027:

Calçados

Call center

Comunicação

Confecção

Vestuário

Construção civil

Empresas de construção e obras de infraestrutura

Couro

Fabricação de veículos e carrocerias

Máquinas e equipamentos

Proteína animal

Têxtil

Tecnologia da informação

Tecnologia de comunicação

Projeto de circuitos integrados

Transporte metroferroviário de passageiros

Transporte rodoviário coletivo e de cargas Estudo do Ipea indica que os beneficiados não são os que mais empregam No entanto, um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) constatou que estes setores não são os que mais empregam, assim como não figuram entre os campeões de criação de trabalho com carteira assinada nos últimos 10 anos. A política de desoneração foi criada em 2011 como forma de cobrar menos imposto de empresas de setores específicos, tidos como maiores empregadores. Em vez de pagar 20% de INSS relativo aos funcionários com carteira assinada, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre a receita bruta com alíquotas de 1% a 4,5%.