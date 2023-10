Venda de sangue? Entenda o que foi aprovado no Senado

Atualmente, a Constituição proíbe a comercialização de órgãos, tecidos ou substâncias humanas Crédito: AURÉLIO ALVES

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 15 votos contra 11, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a comercialização de plasma humano, um dos componentes do sangue. Representando cerca de 55% do volume desse tecido, ele corresponde à parte líquida e é constituído por água e outros elementos dissolvidos, como proteínas, vitaminas e lipídios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atualmente, a Constituição proíbe a comercialização de órgãos, tecidos ou substâncias humanas.

Além disso, a coleta e o processamento do sangue ficam a cargo da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), estatal criada em 2004. O tema será agora analisado pelo plenário do Senado. A PEC do Plasma altera o artigo 199 da Carta Magna, que dispõe sobre as condições e os requisitos para coleta e processamento de plasma para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Assim, propõem que a coleta e o processamento de plasma humano seja feito pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de biofármacos, destinados a prover o Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) se posicionou contra a decisão. Isso porque, segundo a instituição, tal medida pode trazer impactos significativos para as doações voluntárias de sangue, já que "quando as doações são remuneradas, as pessoas podem ser menos propensas a doar por motivos altruístas” Outro ponto que a Fiocruz destacou foi que a prática traz riscos para a qualidade e segurança do plasma e pode aumentar as desigualdades sociais.

A PEC alternativa apresentado por Castro submetia esse serviço a uma “autorização específica do Ministério da Saúde”. “Eu acho mais razoável a minha emenda, porque permite a industrialização, o processamento e a comercialização dos hemoderivados; só não permite a venda do sangue humano - a diferença é só essa” defendeu o senador. Em seu parecer, a relatora da PEC, senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), negou a mudança sugerida por Castro.