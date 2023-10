Concurso com salário de até R$ 9,1 mil tem edital publicado; veja

Os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, no período de 13 de outubro a 3 de novembro de 2023

O edital do Concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) foi publicado nesta sexta-feira, 6, no Diário Oficial da União. São 20 vagas de níveis médio e superior.

Já a remuneração oferecida varia entre R$ 5.219,02 e R$ 9.151,58, dependendo do cargo, com uma carga horária de 40 horas semanais. Veja no fim da matéria todas as profissões disponíveis.