Eduardo Severin, cofundador do Facebook, é o mais rico do Brasil

Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, alcançou a posição de pessoa mais rica do Brasil, de acordo com a atualização em tempo real do ranking de bilionários da Forbes em 2023.

Essa mudança notável ocorreu após Saverin experimentar um notável crescimento em seu patrimônio líquido, adicionando US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) em apenas uma semana, elevando seu total para US$ 17,5 bilhões (R$ 90,1 bilhões).

Essa ascensão de Saverin o levou a superar Vicky Safra e sua família, que mantiveram a posição de pessoas mais ricas do país pelos últimos sete meses. A reviravolta na liderança foi um dos destaques do mais recente ranking da Forbes.