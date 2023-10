Shopping no Eusébio divulga primeiras lojas a abrir na expansão; veja

O investimento na ampliação é de R$ 15 milhões, com inauguração para o dia 31 de outubro deste ano

Com essas primeiras unidades, são previstas 70 vagas de emprego direto e 50 indiretos.

Dentre as lojas confirmadas , já há oito unidades. Conforme Marília Ximenes, superintendente do empreendimento, são novas 10 lojas previstas e três quiosques de compras já para o dia da inauguração.

Mas, o shopping da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estima ao todo mais de 20 espaços comerciais, dispostos em uma área de 1,5 mil metros quadrados (m²).

Com isso, serão mais 300 postos de emprego diretos que serão gerados e somados aos 1,5 mil já existentes no centro comercial.

Projeção de como será entregue a expansão do Shopping Eusébio Crédito: Projeto da Arquiteta Mariana Ximenes/Divulgação

O Shopping Eusébio, situado na cidade de mesmo nome, recebe, atualmente, 400 mil pessoas por mês e pretende aumentar 15% o fluxo de consumidores com a expansão.

Um local ao ar livre e com uma área arborizada está sendo construído no que hoje é o estacionamento. A expansão do local, que ganhou o nome de Boulevard, também está prevista para inaugurar em 31 de outubro.

Com a nova obra, a expectativa do empreendimento, na sua totalidade, é crescer o seu faturamento para R$ 25 milhões mensais em vendas.