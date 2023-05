Dia Livre de Impostos em Fortaleza tem adesão de mais de 170 lojas; veja

O Dia Livre de Impostos (DLI) chega a 17ª edição em 2023 e já tem 172 lojas participantes. A campanha, que acontece na próxima quinta-feira, 25, em Fortaleza, com as lojas comercializando seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos consumidores. Veja lista mais abaixo.

O movimento une os lojistas dos Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, além das lojas de rua da Cidade, sob a organização da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem). A previsão é de que a adesão chegue a mais de 200 empresas na capital cearense.

Segundo a CDL, em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto, e cada lojista participante vai escolher os itens ou serviços que vão fazer parte do DLI.



O DLI foi criado em 2006 como uma forma de protesto contra as cargas tributárias no Brasil, chamando atenção para a necessidade de simplificação e digitalização dos processos fiscais.

Para o presidente da CDL Jovem de Fortaleza, Guilherme Colares, a expectativa é que essa ação venha com uma adesão bem mais significativa, e pretende gerar um debate com a sociedade para mostrar a necessidade de realizar reformas que possam tornar o sistema tributário mais transparente, justo e eficiente.

"A ação é importante para que as pessoas percebam o problema da alta taxa de impostos, e não só aproveitem os descontos, mas que estejam atentas ao cenário econômico", destacou.

Lojas que já confirmaram participação no Dia Livre de Impostos

RioMar Papicu

50 Sabores



Abacaxi Club



Ac Brazil



Ad



Adidas

Aika



Alecrim Presentes Loja



Alecrim Presentes Quiosque



Aliança De Ouro



Alimentação Saudável



Alo Bijoux



Alphabeto



American News



Amo Vacinas - Imune



Animale



Arte Chave



Arte Presentes



Artex



Beach Fit



Bel Cosméticos



Belem Padaria



Belle Acessórios



Bellucci E Morosi



Bibi Calçados



Biju Bijoux



Biju Collection



Biscoitices



Biscoitos Briejer



Boutique Dos Sonhos



Casa Americana



Casa Parente



Case Point



Chica Fulo



Chilli Beans



Cia Maritima



Clube Melissa



Coach New York



Colchilar



Cosmetica



Cute Store



De Bem Com A Vida



Diesel



Diolaser



Distrimedical



Divertindo A Mente



Djane Ribeiro



Dnoite



Dolmen



Euro



Ferrovia



Figaro Barbearia



First Class



Fort Couro



Fortal Piercing



Garrafeira Do Cais



Goya



Hard Rock



Havaianas



Heels



Hering



Highstil



Hospital Do Smartphone



J Martins Perfumes



Jeff



Jr Games



Kalunga



Klarys Joias



La Vie Joia



Lacoste



Lalilo



Le Salis



Lilica E Tigor



Live



Livraria Leitura



Loja Linge



Luciana Rangel



Magazine Luiza



Maresia



Meio Tom



Milon



Mini Cars



Mmartan



Mormaii



Mulher Cheirosa



Mundo Zero



My Coat



My Style / Prata Mania



N E S Salão



Na Hora



Noha



Oculum



Organica



Otica Chilli Beans



Otica Itamaraty



Oticas Carol



Oticas Visão



Perfil Molduras



Pezinho & Cia



Playcases



Puccinela



Quiosque Beleza / Loreal



Rabbitohs



Republic Paradise



Rio De Jas



Rosamango



Sandelly



Santa Grasse



Scala



Sergio Calçados



Soft Cell



Sonho Bianco



Stalker



Studio L



Studio Unhas Cariocas



Studio Z



Superzon



Tasquinha Do Tio



Tio Armenio



Tip Top



To Be



Turatti



Up Phone 110/115



Verdant



Vozão



Yes Shuz



Yury Costa



RioMar Kennedy

Adidas



Alecrim



Alegeek



Aliança De Ouro



Allamar



Ame Laser



Amo Vacinas



Animale



Blinclass



Cases De Luxo



Chica Fulo



Chilli Beans



De Bem Com A Vida



Divertindo A Mente



Dlt



Dmetal



Exotic Blue



Kiquitaluki



Leitura



Leloyn



Liebe



Loucos Por Games



Luciana Rangel



Maresia



N E S Salão



Na Hora



Oculum



Oticas Carol



Parente



Pe De Brincadeira



Play Cases



Ponto Da Moda



Rosamango



Skyler



Solara



To Be



Turati



Up Smartphone



Vozão



Lojas de rua

Manix



Acal



Ferrovia



Hublocal



Suri



Casa Alves



Pinheiro

