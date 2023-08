Saiu a lista das maiores varejistas do Brasil; veja quais

Estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) que as 300 maiores empresas varejistas do País faturaram juntas R$ 1,046 trilhão em 2022

As 300 maiores empresas varejistas do País faturaram juntas R$ 1,046 trilhão em 2022. Alta de 19,9% em relação sobre o ano anterior. Os dados são de levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Veja abaixo quais empresas lideram o ranking.

Veja o ranking das 10 maiores varejistas do Brasil:

Grupo Carrefour Brasil: R$ 108 bilhões

Assaí: R$ 59,7 bilhões

Magazine Luiza: R$ 44,7 bilhões

Via: R$ 39 bilhões

Americanas: R$ 34,4 bilhões

Raia Drogasil: R$ 30,9 bilhões

Grupo Boticário: R$ 23,6 bilhões

Natura&Co R$ 20,7 bilhões

Grupo Mateus: R$ 20,4 bilhões

Grupo Pão de Açúcar: R$ 18,4 bilhões

Cearense na lista

A rede de farmácias cearense Pague Menos, que adquiriu a Extrafarma no ano passado, subiu uma posição no ranking, saindo da 20ª posição em 2021, para a 19º, em 2022. O faturamento é estimado em R$ 9,8 bilhões. A rede registrou avanço de 22% em vendas no período.

Outro destaque do estudo é o avanço das grandes cadeias regionais – sejam empresas familiares ou com fundos como sócios. Entre esses exemplos, aparecem a Usaflex (do setor de calçados) e a PetLove (produtos para animais domésticos), dos fundos Riverwood e Kamaroopin.

Também se destacam na lista companhias que atuam em áreas do Centro-Sul do país, como a Cassol (materiais de construção), cuja sede fica em São José (SC).

A rede Novo Mundo (cadeia de eletrônicos localizada em Goiânia, coração do agronegócio brasileiro) teve crescimento de 12% em 2022, enquanto a Via, dona das Casas Bahia, praticamente ficou no zero a zero. O Magazine Luiza, por sua vez, avançou 5%.

Lojas físicas



De acordo com o estudo, em número de lojas físicas, o crescimento também foi significativo, embora o varejo seja cada vez mais digital.