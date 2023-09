Alta da gasolina responde sozinha por cerca de 72% do IPCA-15 de setembro

A alta no preço da gasolina respondeu sozinha por aproximadamente 72% da prévia da inflação oficial no País em setembro. Pressionados também pelas altas nas passagens aéreas e no óleo diesel, os custos dos Transportes passaram de uma elevação de 0,23% em agosto para um aumento de 2,02% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Transportes foi responsável por 0,41 ponto porcentual para a formação da taxa de 0,35% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

O resultado do grupo foi impulsionado pelo avanço de 5,18% no preço da gasolina, subitem de maior impacto individual no índice do mês, 0,25 ponto porcentual.