Apesar de preço quase estável, gasolina no Ceará é a 2ª mais cara do Nordeste

Preço mínimo do litro da gasolina comum encontrado nos postos de combustíveis do Ceará, durante a semana, foi de R$ 5,47 e o máximo de R$ 6,26 Crédito: Samuel Setubal/ Especial Para O Povo

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará se manteve praticamente estável na semana que se encerrou neste sábado, 5 de agosto, em R$ 5,93, 0,1% maior que o registrado entre os dias 23 e 29 de julho, quando estava em R$ 5,92. Ainda assim, o valor médio de comercialização do combustível no Estado é o segundo mais caro da região Nordeste, perdendo apenas para o da Bahia, que fechou a semana em R$ 5,95. No País, o Ceará ocupa a quinta posição no ranking dos maiores valores desembolsados pelo consumidor para abastecer o carro com gasolina comum. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia Mais Preço médio da gasolina nas bombas cai 0,5% na semana até 5/8, diz ANP; diesel sobe 0,4%

Alckmin: percentual de álcool na gasolina pode aumentar para 30% Três estados da região Norte, Acre, Amazonas e Rondônia têm média de preço ainda mais alta, de, respectivamente: R$ 6,35; R$ 6,30 e R$ 6,07. Os dados constam de levantamento semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço máximo da gasolina comum no Ceará foi encontrado em um posto no município de Quixadá, R$ 6,26. Já o valor mais em conta foi aferido em um posto na cidade de Juazeiro do Norte, R$ 5,47. A gasolina aditivada também se manteve praticamente estável, com preço médio de revenda no Estado a R$ 6,05. Dois tipos de combustível não apresentaram variação na comparação entre as duas últimas semanas, no Ceará, o Gás Natural Veicular (GNV), que segue sendo comercializado em média por R$ 4,97, o metro cúbico (m³), e o diesel S10, que manteve o litro sendo vendido em média por R$ 4,92.

Por outro lado, o diesel comum, teve a maior alta semanal entre todos os combustíveis pesquisados, com elevação de 1,4%. Para abastecer, o cearense desembolsou na última semana em média R$ 5,04 por litro desse produto. Quedas Dois itens apresentaram queda em seus respectivos valores médios na comparação entre as últimas duas semanas, conforme apontou o levantamento da ANP: o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o etanol hidratado. No caso do GLP, também chamado de gás de cozinha, a redução foi de 0,7%, com o preço médio do botijão de 13 kg passando de R$ 99,64 para R$ 98,85. Já o valor médio de comercialização do etanol hidratado nos postos cearenses caiu um pouco menos, 0,6%, passando de R$ 4,72 para R$ 4,69, o litro.

Vale lembrar que outro tipo de etanol, o anidro, entra na composição do preço da gasolina comum, em uma proporção de 27%. Na última sexta-feira, 4, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) defendeu o aumento desse percentual para 30%. Etanol x gasolina O etanol ficou mais competitivo em relação à gasolina em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal na semana entre 30 de julho e 5 de agosto. No restante dos Estados, incluindo o Ceará onde o preço médio do biocombustível representa 79% do combustível derivado do petróleo, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.