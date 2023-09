Veja o que vai ter no novo atacado do Montese, antigo Extra

Localizado na Avenida dos Expedicionários, a unidade contará com novidades, entre elas, vagas para carregamento gratuito de carro elétrico e uma adega. Confira a lista completa no fim da matéria.

Com a inauguração, a empresa completa a marca de 14 unidades presentes no Ceará, distribuídas entre as cidades de Fortaleza (com 9 unidades), Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu.

Leia mais Diretor do BC vê comportamento benigno de preços, com desinflação de alimentos e industriais

Com alimentos mais baratos, pobres sentem menos inflação do que ricos, mostra Ipea

Alta do diesel impacta inflação e alimentos; veja no Dei Valor Sobre o assunto Diretor do BC vê comportamento benigno de preços, com desinflação de alimentos e industriais

Com alimentos mais baratos, pobres sentem menos inflação do que ricos, mostra Ipea

Alta do diesel impacta inflação e alimentos; veja no Dei Valor

"O Assaí Montese reunirá uma grande variedade de produtos para atender tanto as famílias quanto os comerciantes e empreendedores que compram conosco, sempre com variedade de produtos e reunindo as marcas e itens mais buscados pelos clientes", afirma Denilson Costa, Diretor Regional do Assaí.

Outro ponto é que a empresa pretende inaugurar, ainda em 2023, mais uma loja na Capital, no bairro Cais do Porto. Com essa unidade, cerca de 450 empregos diretos e indiretos serão gerados.

Veja novidades e serviços que serão ofertados no Assaí Montese

Na unidade, serão ofertados os seguintes serviços:

Adega de Vinhos, que traz diversas opções de rótulos

Cafeteria e Padaria, com opções de produtos de panificação, confeitaria e itens para lanches rápidos

36 caixas de pagamento

Mais de 750 vagas de estacionamento

Açougue, com mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves

Empório de frios, com frios laticínios e embutidos fatiados ou fracionados

Serviço

Inauguração Assaí Montese

Data: 28 de setembro de 2023