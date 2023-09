4 dicas práticas para economizar no supermercado

Fazer compras no supermercado sempre foi um momento de prazer para muitas pessoas, especialmente para aquelas que gostam de encher o carrinho com guloseimas. No entanto, atualmente a tarefa pode não ser tão simples e agradável, pois, com a alta de preços, produtos que antes eram prioridade no carrinho tiveram que ser reavaliados.

A boa notícia é que é possível tornar a ida ao supermercado mais econômica. Para isso, é preciso adotar algumas medidas simples e eficazes para o seu bolso, como indica Camila Santos, consultora financeira cadastrada no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços). Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Faça uma lista de compras

O planejamento é a chave de qualquer organização financeira e, no caso das compras, a boa e velha lista é uma ferramenta interessante para não exceder o limite de gastos. É possível fazê-la à mão ou no próprio celular: isso ajuda a não esquecer nenhum alimento e economiza (além do dinheiro) o tempo dentro do estabelecimento.