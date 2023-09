Bradesco e Americanas selam acordo sobre fianças, diz jornal

o acordo indica uma maior proximidade da finalização do novo texto Crédito: Samuel Setubal

O Bradesco e a Americanas selaram um acordo para que seja encerrada a discussão sobre o tratamento de créditos referentes a fianças bancárias na recuperação judicial da companhia. A informação é do Estadão/Broadcast. Segundo o próprio, o interesse por um acordo foi o motivador do pedido. Além disso, afirmaram que, de acordo com fontes, o banco tinha cerca de R$ 600 milhões em fianças concedidas à Americanas. Assim, a divisão era um dos pontos que impedia as negociações entre a rede de varejo e os credores e, portanto, dificultava a recuperação judicial. Dessa forma, o acordo indica uma maior proximidade da finalização do novo texto, conforme apurou o jornal.

Segundo a empresa, o e-mail enviado por Miguel Gutierrez aos ex-diretores tem orientações para que não fossem levadas, em reunião com Sérgio Rial, respostas a dúvidas sensíveis em relação ao quarto trimestre e endividamento da companhia. Ainda no e-mail enviado pelo ex-CEO aos ex-diretores envolvidos na fraude, Gutierrez reclama do "mar de comentários", referindo-se a diligentes questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria, em linha com as boas práticas de governança recomendadas. Assim, a empresa cita ainda que outra argumentação sem fundamento apresentada é a de que os órgãos sociais deliberavam sobre questões estratégicas da Americanas sem conhecimento e participação do ex-CEO Miguel Gutierrez.