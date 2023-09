Banco do Nordeste reduz juros do Crediamigo para 1,94% ao mês

A partir da próxima segunda-feira, 2, o Banco do Nordeste (BNB) começa a operar com a taxa de juros de 1,94% ao mês, no programa de microcrédito urbano, Crediamigo. Essa é a terceira vez, desde julho deste ano, que o banco reduz da taxa de juros na linha. No acumulado, a queda foi de 39,37%.



O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 29, pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, durante evento em Serra Talhada, Pernambuco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sabemos que a taxa de juros ainda está alta e vamos continuar trabalhando para diminuir esse percentual. É a terceira redução em 60 dias e temos certeza que iremos permanecer nesse movimento de tornar o crédito mais acessível aos microempreendedores”, afirmou Paulo Câmara.