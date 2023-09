Banco do Nordeste vai reduzir suas taxas de juros a partir de 1º de outubro

Após corte da Selic, anunciado nesta quarta, 20, presidente da instituição, Paulo Câmara, confirmou em reunião do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará, segunda redução

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou a queda da sua taxa de juros a partir do dia 1º de outubro. A afirmação da baixa das alíquotas do programa de microcrédito orientado Crediamigo foi dada pelo presidente da instituição, Paulo Câmara.

A ação foi no evento Fórum Nordeste, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), nesta quinta-feira, 21, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Contudo, como ficará a alíquota e quando ela será divulgada oficialmente, ainda não se tem confirmação.

“Veja, isso (a redução) é automático. A partir de 1º de outubro, o Banco Nordeste já vai trabalhar com novas taxas, com taxas mais baixas e com taxas realmente que ainda podem baixar mais. O que a gente quer, realmente, é que esse movimento de redução continue permanente”, afirma Câmara.