Governo vai oferecer parcelamento de viagens em até 60 vezes; entenda

Os turistas brasileiros irão contar com mais facilidades e incentivos para viajar pelo país. Isso porque o Ministério do Turismo (MTur) e o Banco do Brasil lançaram o programa "Conheça o Brasil: Realiza". Com a iniciativa, os órgãos pretendem ofertar crédito facilitado aos brasileiros, além de proporcionar aos prestadores de serviços turísticos produtos e soluções para aumentar suas vendas. Porém, estes precisam estar cadastrados no Cadastur. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vale frisar que foi apenas o lançamento do programa e que a fase agora é de cadastro das empresas participantes. A data de acesso do consumidor ao financiamento ainda será anunciada.

“Através do turismo a gente vai fazer com que o nosso país cresça, se desenvolva e gere emprego e renda. Quero parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança. Tenho ouvido depoimentos, de reconhecimento ao seu trabalho, a sua capacidade de ouvir, de dialogar, de construir essa agenda tão importante para o Brasil.” Como solicitar crédito pelo Banco do Brasil? Para solicitar o crédito, o cliente do Banco do Brasil deve ter um limite de crédito ativo e possuir uma chave Pix registrada. Logo depois, a contratação pode ser feita diretamente pelo aplicativo do banco ou em uma agência do BB. O processo começa quando o viajante lê o QR Code associado à compra na empresa parceira.