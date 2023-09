Diretor do BC vê comportamento benigno de preços, com desinflação de alimentos e industriais

Ele disse que a surpresa com a inflação de serviços no IPCA-15 está associada ao comportamento de indicadores que costumam ser mais voláteis.

Pontuou, no entanto, que já na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) os diretores do BC observaram uma surpresa positiva com os serviços subjacentes, o que sinaliza, embora com alguma resiliência, um bom comportamento à frente.

Por fim, o diretor do BC afirmou que a inflação dos preços administrados veio alta por motivos já esperados, como a reoneração dos combustíveis e os reajustes da Petrobrás.

"Para a questão da gestão da inflação, também é uma sinalização positiva ao horizonte relevante, dado que estamos olhando para frente", assinalou Galípolo.

O IPCA-15 de setembro subiu 0,35%, acelerando em relação à taxa de 0,28% registrada em agosto.