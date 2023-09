MP lista orientações para reduzir filas no Hospital de Messejana

O Ministério Público do Ceará (MPCE) listou na última sexta-feira, 8, orientações à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e ao Hospital do Coração de Messejana (HM). O objetivo é a redução de filas de marcação de consulta e do tempo de espera pelo atendimento ambulatorial.

Dentre as recomendações, estão a contratação de mais profissionais médicos para atender à necessidade dos atendimentos, articulação entre unidade e Central de Regulação da Sesa para que o número de pessoas na fila de espera para consulta decresça, além da verificação de pacientes com perfis de complexidade média ou baixa sejam transferidos para outros hospitais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Hospital de Messejana tem cerca de 450 mil pacientes com prontuários ativos. Expedida por meio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, a medida foi tomada pelo Ministério Público do Ceará após uma audiência extrajudicial que ocorreu em 9 de agosto, como parte do Inquérito Civil Público que apurava a formação de longas filas na marcação de consultas na parte externa da unidade de saúde.