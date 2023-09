Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil; veja município

A informação é da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); saiba qual a cidade que se destaca no Estado

O Ceará é o grande produtor nacional de camarão do Brasil, representando 54,1% do total produzido em território nacional. Este é o quinto ano seguido de crescimento deste tipo de cultivo.

Além do camarão, a PPM detalha que o Estado é o quarto do Brasil em criação de caprinos e também de ovinos . Para isso, ouve um leve cresceimento em 2022 de 1,4% para caprinos e 1,8% para ovinos, resultando em 1,2 milhão de caprinos e 2,5 milhões de ovinos.

Já o segundo lugar também vem para o Ceará, em Jaguaruana (188,3 km da Capital). Mais especificamente, dos 10 municípios com as maiores produções de camarão no País, oito estão no Estado.

Morada Nova, como em 2021, foi líder no ranking municipal do Estado, contando 98 mil cabeças, ou 3,7% do efetivo estadual. Depois vêm Quixeramobim (3,1%), Iguatu (2,7%) e Acopiara (2,4%).

Horizonte vem na sequência, com valor de produção de R$ 257,2 milhões, 97,8% provenientes também da produção de ovos. Morada Nova fica em terceiro, sendo o maior produtor estadual de leite de vaca, produto responsável por 97,7% do valor de produção do município, que é de R$ 221,2 milhões.

Produção de leite no Ceará

Com maior aumento da produção de leite do Nordeste, o Ceará alcançou 1,1 bilhão de litros em 2022, número que representa crescimento de 10,7% na comparação com 2021.

No Estado, Morada Nova é líder com 96 milhões litros de leite. Ante 2021, verifica-se um aumento de

35,2% na produção do município. Iguatu ficou em segundo lugar, com 60,3 milhões de litros de leite. O terceiro foi Quixeramobim, com 54,4 milhões de litros.

Destaque no crescimento foi em Mombaça, que mais do que dobrou sua produção (113%), e em Jaguaretama, com 32,8% de alta.

Criação de suínos no Ceará

Outro rebanho em crescimento é o de suínos, com leve alta de 1,7% em 2022, totalizando 1,2 milhão de animais. Este é o maior efetivo estadual de suínos dos últimos seis anos.

Viçosa do Ceará é o líder no Estado, sendo seguido por Granja e Massapê.

Produção de ovos bateu novo recorde no Ceará

O Ceará é ainda grande produdor de ovos de galinha, apresentando um avanço de 6%, num total de 284

milhões de dúzias, renovando o recorde de 2021.

Dentre os municípios, estão à frente Beberibe, com 79,8 milhões de dúzias (5º no ranking nacional), Horizonte, Cascavel, Aquiraz e Tianguá.

Já o total de galináceos, que inclui galos, galinhas, frangos, frangas, pintinhos e pintainhas, aumentou 4% (1,4 milhão de animais) entre 2021 e 2022, chegando a 36 milhões de cabeças.

Neste quesito, Beberibe lidera, com aumento de 21,7% em seu efetivo em 2022, enquanto o antigo líder da lista, Quixadá, caiu para a 2ª posição. Horizonte, Cascavel e Acopiara ocupam o terceiro, quarto e quinto lugares.

Na análise apenas das galinhas, Beberibe também é líder (ocupando a 5ª colocação no País), seguido por Horizonte, Cascavel, Aquiraz e Tianguá.

Ceará também é produtor de mel

A produção estadual de mel atingiu 4,4 mil toneladas, um aumento de 18,3% em relação a 2021.

Segundo o IBGE, o crescimento foi impulsionado, principalmente, pelas altas nas cidades de Acopiara, Parambu e Crateús, que registraram crescimento na produção de 85,8%, 49,3% e 25% respectivamente.

Com isso, o valor de produção chegou a R$ 66,9 milhões. Além disso, o preço médio do mel no Estado por quilo reduziu de R$ 15,30 para R$ 15,07.



Nesta cadeia de produção, Novo Oriente lidera, com estimadas 325 toneladas, depois vem Crateús, Santana do Cariri, Mombaça, Parambu e Acopiara.

Criação de peixes cresce no Ceará

Por último, a PPM destaca o salto de 14% da criação e peixes em cativeiro (piscicultura) no Ceará, totalizando 7,8 mil toneladas em 2022.

Essa elevação foi puxada por Jaguaribara, maior produção estadual (44%) e com crescimento de 53,3% em relação à 2021.

Além disso, Alto Santo é o terceiro no ranking de produção (4,7%) e apresentou crescimento de 30% em comparação ao ano anterior.

Das espécies, a tilápia nunca perdeu o posto de líder. Em 2022, foram 99,5% da produção total de peixes. A cidade de Jaguaribara foi a principal produtora, seguida por General Sampaio e Alto Santo.



