Produtores de camarão querem girar R$ 2 milhões em feira

As rodadas de negócios previstas durante a ExpoCamarão devem girar R$ 2 milhões durante os dias 15 e 16 de junho, quando acontece a primeira feira do setor. As negociações acontecem durante a PEC Nordeste, que ocorre nos mesmos dias no Centro de Eventos do Ceará.

“As compras coletivas estimulam o aumento da produção e, consequentemente fortalecem a carcinicultura”, avalia Luiz Paulo Sampaio, presidente da a Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), que realiza a ExpoCamarão juntamente com a Federação da Agricultura do Estaco do Ceará (Faec).

Modelo de negociação

Hoje, empresas como a Samaria, Dimeve e Meu Pescado já confirmaram presença na feira e os agendamentos serão realizados conforme os interesses informados pelos participantes, fixando as empresas fornecedoras nas mesas de negociação e distribuindo os agendamentos dos produtores, de forma individual ou coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Cada reunião será realizada em 15 minutos, conforme os agendamentos realizados entre fornecedores e produtores. Já as formas e os prazos de pagamento serão estabelecidos pelas partes interessadas no momento da negociação", explica nota da ExpoCamarão.

Balcão de serviços

Sérgio Almeida, diretor da APCC, destaca que um outro espaço pensado durante a ExpoCamarão é o Balcão de Serviços, no qual eles pretendem conectar os pequenos produtores cearenses aos órgãos estaduais e federais presentes na PEC Nordeste.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e o Ministério da Agricultura são alguns dos órgãos com participação confirmada na PEC e com os quais os produtores têm procedimentos em curso.

"Nosso objetivo é encurtar essa conversa sobre documentação, acompanhamento de processos como, por exemplo, o licenciamento ambiental e unir todos esses órgãos da cadeia produtiva com o pequeno produtor", reforça Almeida.

Serviço

Rodada de Negócios ExpoCamarão 2023

Data: 15 a 16 de junho



Hora:14h às 18h (15 de junho) e 9h às 13h (16 de junho)

Local: Auditório Principal Aquicultura e Pesca. Centro de Eventos do Ceará. | Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE