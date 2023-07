Veja as atividades mais buscadas na hora de abrir um negócio no Ceará

O Ceará fechou o primeiro semestre com 55.953 novas empresas operando. Destas, 34,1 mil são do setor de serviços, o que corresponde a 61% do total. Veja as atividades mais buscadas abaixo

Os dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) mostram ainda que 34.853 CNPJs foram encerrados no período. O que resulta em um saldo positivo de 21.100 empresas registradas no Ceará no primeiro semestre de 2023.

De acordo com levantamento, depois de Serviços, o setor que mais motiva a abertura de empresas no Estado é o Comércio, com 17.183 novas empresas. Enquanto a Indústria mobilizou 4.607 aberturas de empresas.

Veja atividades econômicas mais exploradas:

comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (18.723)

comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (15.082)

promoção de vendas (12.919).

De acordo com a Jucec, o tempo médio de abertura de empresas no Ceará é de três horas e meia. Além disso, é possível realizar 100% do procedimento de forma digital.

“Os dados apontam o crescimento da formalização de negócios, resultado do trabalho de simplificação dos procedimentos de abertura de empresas que estamos empreendendo desde 2016. É um número considerável de empresas abertas no Ceará, e esperamos que esse aumento se dê de forma constante até o final deste ano”, destacou a presidente da Jucec, Carolina Monteiro.

No Ceará, a formalização de empresas está mais concentrada na capital, com 28.506 registros. Em seguida, aparece Caucaia (2.045); Juazeiro do Norte (1.938); Maracanaú (1.646); e Sobral (1.412).

