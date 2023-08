Ceará registra mais de 8 mil novas empresas em julho

O Ceará registrou a abertura de 8.728 empresas no mês de julho. Com isso, o saldo está positivo em 3.670 empresas a mais em relação às extinções realizadas no mesmo período. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

Neste contexto de novos negócios, Fortaleza fica em primeiro lugar com 4.313 empresas, seguida por Caucaia, com 349. Em terceiro, Juazeiro do Norte, com 302 novas empresas.

O setor de serviços foi o que mais se destacou neste período. Foram cerca de 4.429 empresas abertas. Em segundo e terceiro lugares ficaram Comércio, com 2.633, e Indústrias, com 666, respectivamente.