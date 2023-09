Câmara aprova taxação das apostas esportivas; entenda o que muda

Governo estima arrecadar R$ 700 milhões com a taxação das apostas esportivas Crédito: JÚLIO CAESAR

A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o projeto de lei que regulamenta a tributação das apostas esportivas e outros jogos online, como cassinos virtuais. Agora, o texto segue para o Senado. O parecer aprovado na quarta-feira, 13, determina que as empresas do setor, as chamadas "bets", sejam taxadas em 18% sobre o chamado GGR (gross gaming revenue, na sigla em inglês), ou seja, sobre a receita obtida com os jogos, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Anteriormente, havia-se cogitado a possibilidade de reduzir a alíquota para 12%, mas a maioria dos líderes pediu que ela ficasse inalterada, até para que o valor fosse repartido atendendo a todos os interesses da Casa.

Como funciona a taxação de apostas esportivas?

A MP estabelece que somente as empresas habilitadas poderão receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais, organizados por federações, ligas e confederações. As empresas não habilitadas incorrerão em práticas ilegais e estarão proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive em meios digitais.

O valor taxação ainda está sendo definido pelo Congresso. Mas, no texto atual, o prêmio recebido pelo apostador será tributado 30% de Imposto de Renda, respeitada a isenção quando o valor for até R$ 2.112.

Como declarar dinheiro vindo de apostas? Para declarar o Imposto de Renda para apostas feitas em empresas sediadas no Brasil é preciso seguir estes passos: Acessar o programa de declaração

Selecionar a aba “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”

Clicar na opção “12 (Outros)” nos tipos de rendimento.

Informar o valor recebido nos prêmios, a fonte pagadora e o CNPJ da casa de apostas Prêmios esquecidos Assim como nas loterias tradicionais, os ganhadores terão até 90 dias a partir da divulgação do resultado da aposta para retirar o prêmio. Após esse prazo, 50% dos prêmios não resgatados serão destinados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, conforme texto aprovado pelos deputados federais. Pela MP, 100% iriam para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).