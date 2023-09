5G já chegou a 251 cidades e está crescendo mais rápido que o 4G, diz Anatel

A cobertura da internet móvel de quinta geração (5G) está avançando mais rápido do que o previsto, afirmou o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Queiroz Moreira.

No momento, 251 cidades do País já tiveram o sinal ativado em ao menos alguns bairros. Já as obrigações das operadoras se limitava a levar o sinal para as 27 capitais até a presente data, conforme determinação do edital do leilão das faixas de frequência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se compararmos os mesmos períodos de implementação do 4G e do 5G, vamos ver que o 5G está avançando em mais que o dobro da velocidade", declarou Moreira há pouco, ao participar de debate sobre redes no Painel Telebrasil.