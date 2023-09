Ceará está no topo de transações financeiras por Pix no Nordeste

Com o mesmo número de transações do Estado, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte também lideram o ranking

Com uma média de 20 transações de Pix por pessoa, o Ceará lidera o ranking no Nordeste. Com o mesmo número, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte também estão no topo do ranking da Região.

Os dados são do Relatório de Gestão do Pix, realizado pelo Banco Central (BC), e são referentes a transações realizadas entre novembro de 2020 e dezembro de 2022.

No Nordeste, a média é de 19 transações por usuários, perdendo apenas para o Norte, com 21. Em todo o Brasil, Amazonas e Amapá são os estados com a maior quantidade nesse indicador, sendo 26 e 24 transações, respectivamente.