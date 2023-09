Jornalista do O POVO é homenageado em alusão ao Dia do Economista

| Dia do economista | Samuel Pimentel representou a imprensa e recebeu placa do presidente do Corecon-CE, Igor Lucena

O jornalista do O POVO, Samuel Pimentel, foi um dos homenageados pela Câmara Municipal de Fortaleza na noite de ontem, 11, em solenidade promovida em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE). A atuação do profissional é marcada pelas coberturas na editoria de Economia e os assuntos tratados no Dei Valor, produto audiovisual do O POVO veiculado nas redes sociais e no YouTube.

"Fico muito envaidecido e grato por ter meu nome lembrado nesta homenagem em alusão ao Dia do Economista. Isso é fruto de um trabalho construído com muito empenho e responsabilidade, além de que é um reconhecimento não só ao profissional, mas a todos que fazem a equipe de Economia do O POVO e ao jornalismo cearense", afirmou Samuel.

Na ocasião também foram homenageados os economistas Paulo Matos, Anderson Passo Bezerra, Renata Paula de Medeiros Santiago, Roberto José Almeida de Pontes e o secretário estadual da Fazenda, Fabrizio Gomes Santos.