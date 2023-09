Petrobras reabriu diálogo com banco do Brics para financiar projetos da companhia, diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Maurício Tolmasquim, se reuniram nesta sexta-feira, 1º de setembro, com a presidente do New Development Bank (NDB), o banco do Brics, a ex-presidente da República Dilma Rousseff. O objetivo do encontro foi retomar o contato com a instituição para futuros financiamentos de projetos da estatal, principalmente na área da transição energética, informou Prates.

A pauta da reunião foi voltada à possível análise de novos projetos entre a Petrobras e o NDB nos segmentos de biorrefino, biocombustíveis, hidrogênio verde e geração eólica e solar.

"Nossa reunião com o NDB foi extremamente relevante. Reabrimos o diálogo com a instituição para o financiamento de projetos da companhia, sobretudo na área da transição energética", disse Prates.