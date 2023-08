Preço médio do diesel dispara 9,6% no Ceará em uma semana

Por sua vez, o diesel S10, o mais consumido no País, teve alta um pouco menor no mesmo período observado, de 4,6%, passando de R$ 5,80 para R$ 6,07. Contudo, quando a comparação é feita com a semana anterior ao reajuste de R$ 0,78, que a Petrobras aplicou no preço do litro do produto nas refinarias, o aumento chega a 20,4%, ou R$ 1,03 nas bombas, em uma quinzena.

O preço médio do litro de óleo diesel no Ceará disparou 9,6% nos postos de combustíveis, na comparação entre a semana que se encerrou neste sábado, 26, e a semana imediatamente anterior, passando de R$ 5,81 para R$ 6,37. É o que revela levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A gasolina comum também teve alta expressiva, de 2,9% na última semana, passando de R$ 6,14 para R$ 6,32. Quando a comparação é feita com a semana anterior ao reajuste que esse produto também sofreu pela Petrobras, que foi de R$ 0,41, a alta foi de 6,3% em uma quinzena. Vale lembrar, contudo, que o preço final do litro da gasolina comum no Ceará aumentou nos últimos 15 dias R$ 0,38, menos que o valor reajustado pela companhia estatal. Já o preço médio do litro da gasolina aditivada subiu 2% nos postos, indo de R$ 6,14 para R$ 6,30.

Para o consultor na área de petróleo e energia, Bruno Iughetti, o aumento menor que o esperado, no preço do litro da gasolina comum se explica, por conta da composição do produto, que leva 27% de etanol anidro em sua composição. “Com relação à gasolina, já houve uma estabilização de preços, porque na semana anterior ao aumento da gasolina nas refinarias houve um impacto de alta do etanol anidro, mas nessa semana que se finda, o valor do etanol anidro teve um alívio e regressou aos patamares anteriores”, explicou.

Por outro lado, o aumento maior que o esperado no caso do litro do diesel S10 estaria mais relacionado ao comportamento do mercado, segundo Iughetti. “A demanda pelo S10 nas grandes capitais está muito ativada. Então, há uma oferta reduzida em relação às necessidades de consumo e isso impacta no preço final ao consumidor. Com toda certeza, o diesel S10 sofre esse efeito de oferta e demanda, pela melhor qualidade que ele oferece”, analisa o especialista.

O aumento no preço do litro do diesel S10 no Ceará, embora elevado, ficou bem abaixo da média nacional, que foi de 10%. O preço máximo encontrado no Estado pela ANP foi encontrado em Juazeiro do Norte, R$ 6,89, e o menor em Maracanaú, R$ 5,61.

O preço médio do litro da gasolina comum também teve alta no Estado menor que a média nacional, que foi de 4%. O preço mais em conta do produto nos postos do Ceará foi encontrado em Caucaia, R$ 5,85 e o mais caro em Itapipoca, R$ 6,65.

Outros combustíveis

Entre os demais combustíveis, apenas o gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, teve queda de 0,7% na última semana, baixando de R$ 99,37 para R$ 98,65, o botijão de 13 quilos.