Curso oferta bolsa de R$ 500 para jovens da periferia de Fortaleza

Para participar, é necessário ter de 18 a 29 anos e residir em favelas. Além de ser indispensável estar cursando ou completado o ensino médio em instituição pública ou em particular sendo bolsista.

O programa oferece curso gratuito com a ajuda de custo e, durante a realização, é possível participar de processos seletivos para vagas da empresa. Inscrições começam nesta segunda, 21, e finalizam no dia 21 de setembro.

A Serasa Experian vai ofertar 316 bolsas de R$ 500 para capacitação de jovens da periferia em tecnologia , sendo 96 para Fortaleza. As outras cidades participantes são Belém e Florianópolis.

O interessado deve se inscrever pelo site da empresa.

As aulas acontecerão presencialmente no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na Avenida Tristão Gonçalves, 1245, no Centro da capital.

Outro ponto é que terão duração de até 260 horas, divididas em duas fases, que contemplarão informática básica e programação.

Benefícios do curso do Serasa Experian

Com o programa, os jovens que forem selecionados terão os seguintes benefícios:

Mentoria de carreira com profissionais

Formação presencial



Acompanhamento social e pedagógico personalizado



Certificação do Senac ao final do curso



Apoio para inserção no mercado e possibilidade de contração pela empresa



Bolsa auxílio de R$ 500 mensais para participação no programa

Como funciona o Transforme-se?

No curso, o indivíduo terá bolsa totalmente gratuita para estudar sobre os setores da tecnologia, como dados e sistemas.