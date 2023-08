Estão abertas as inscrições para o Programa Fortaleza + Futuro

As inscrições para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro começaram nesta quinta-feira, 24. Por meio de parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará) com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), 645 vagas estão sendo ofertadas para cursos com carga horária entre 20h/a e 160h/a. O objetivo da plataforma é beneficiar cerca de 15 mil pessoas da cidade.

O programa conta com aulas nas três unidades do Senai situadas em Fortaleza — Centro, Parangaba e Barra do Ceará — e engloba áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia. Os cursos de idiomas (inglês e espanhol), tocados pela FRD, vão ser realizados na Embaixada Bilíngue, na Aldeota.

Quem estiver interessado em concorrer a uma das vagas deve apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência — somente pessoas a partir dos 16 anos podem participar. Além disso, cada curso exige requisitos próprios.