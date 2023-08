Mercado Livre bate recorde de vendas em agosto

Só neste ano, mais de 46 vendas são realizadas por segundo, estatística muito maior do que a de 2019, de 12 vendas por segundo

O Mercado Livre bateu o recorde de vendas da história da empresa em agosto e ficou 30% acima do que o registrado no ano passado. Anteriormente, esse feito era do mês de julho.

As informações foram divulgadas no evento "Mercado Livre Experience 2023", que acontecem nesta quarta, 30, e quinta, 31. Estiveram presentes, até o momento, mais de mil funcionários e 15 vendedores da empresa.