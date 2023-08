123 Milhas: quem são os donos investigados por pirâmides financeiras

Juntos, irmãos e sócios da agência de viagens 123 Milhas, aparecem no quadro de societários de mais oito empresas Crédito: Divulgação 123 Milhas

A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou a convocação dos irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios-administradores da agência de viagens 123 Milhas. Nesta semana, a agência suspendeu a emissão de passagens aéreas já compradas por seus clientes. Na Receita Federal, ambos aparecem como donos e a empresa Novum Investimentos Participações, de Cristiane Soares Madureira do Nascimento, da família, aparece como sócia. A quebra do sigilo bancário envolvendo a agência de viagens virtuais e seus devidos parceiros de negócios foi requerida pelo deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade - RJ). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Com base nas informações disponíveis até o momento e na necessidade de esclarecer os fatos, é imperiosa a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa 123 Milhas, bem como de seus sócios e administradores, a fim de que seja possível analisar detalhadamente as transações financeiras realizadas nos últimos meses”, disse o deputado federal Ricardo Silva (PSD - SP), relator da CPI das Pirâmides Financeiras.

123 Milhas: quem são os donos

Discretos, os irmãos Augusto Júlio Soares Madureira e Ramiro Júlio Soares Madureira possuem pela internet poucos registros sobre suas vidas particulares. Os dois, juntos à Cristiane Soares Madureira do Nascimento, compõem o quadro societário da 123 Milhas. A Novum Investimentos Participações S/A, classificada como holding (empresa que detém a posse majoritária de ações de outras empresas), também tem Augusto Julio e Ramiro Julio no quadro societário, ambos como diretores. No nome dos dois irmãos, há pelo menos oito empresas da qual são sócios. Augusto, que mantém uma conta ativa na plataforma LinkedIn, tem formação em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2005. Também revela que seu primeiro trabalho foi como gerente-geral da Fazenda Boa Vista, de 2001 ao início de 2006. Na sequência, foi gerente financeiro da Minas Export, entre 2006 e 2007. Atuou ainda como diretor administrativo e financeiro do Café Moka, de 2007 a 2009. Todos os negócios tiveram o aval e o controle de sua família, uma tradicional produtora e exportadora de café do interior de Minas, em Piumhi, município de 39 mil habitantes. Ao contrário do irmão envolvido nos negócios familiares, Ramiro apostou nas operações online. O seu envolvimento com a compra e venda de milhas começou com a HotMilhas, em 2006.

123 Milhas: como a empresa surgiu

A 123 Milhas foi fundada em Belo Horizonte em 2016. O capital social, valor inicial investido pelos sócios para a abertura da empresa, foi de R$ 1 milhão. A companhia se apresentou como pioneira na criação de produtos de viagens comercializados online com valores atrativos e como o quarto site de turismo mais acessado do Brasil.

123 Milhas: por que os donos estão sendo investigados?

Além da CPI das Pirâmides Financeira, três comissões temáticas da Câmara aprovaram a realização de audiências públicas sobre a questão da agência 123 Milhas. Devem tratar do assunto a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; a Comissão de Defesa do Consumidor; e a Comissão de Viação e Transportes.