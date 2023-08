Fortaleza oferece mais de 1,4 mil vagas de emprego; veja como acessar

As oportunidades são para diversas áreas e incluem pessoas com deficiência (PcD) e reabilitadas pelo INSS

O Sine Municipal está ofertando 1.486 vagas de trabalho em Fortaleza. As oportunidades são para diversas áreas e incluem pessoas com deficiência (PcD) e reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Município. Veja mais abaixo a lista de vagas disponíveis.

Para se candidatar, o interessado pode procurar pelo atendimento presencial em qualquer unidade do Sine Municipal, localizadas nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Confira os endereços.