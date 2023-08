3 passos para conquistar o primeiro emprego

“Esse é o primeiro passo para os jovens que desejam ser inseridos da melhor forma no mercado, pois através desses projetos, eles conseguem se autoconhecerem e desenvolverem suas habilidades técnicas e comportamentais. Com isso, é mais fácil para esse jovem entender qual área ele deseja e tem mais potencial para atuar e ser mais assertivo na hora de enviar o seu currículo”, explica.

Além disso, o cenário atual no país não é o mais positivo para este grupo, pois de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação da população chegou a 8,8% dos brasileiros. E um dos grupos mais afetados pela falta de ocupação e renda são os jovens, já que a taxa de desemprego na faixa dos 14 aos 17 anos aumentou de 29% para 33,1%, e dos 18 aos 24 anos cresceu de 16,4% para 18%, do 4º semestre de 2022 ao 1º trimestre deste ano.

A profissional alerta que, “quem deseja iniciar sua trajetória profissional, deve identificar e buscar maneiras de desenvolver habilidades como proatividade, resiliência, boa administração do tempo, facilidade em trabalhar em equipe, entre outros. E claro, na hora do processo seletivo, busque destacar essas suas características. Mas só vale falar daquilo que for real! Não ser sincero nesses momentos é o pior caminho, pois você pode até conquistar a vaga, mas se no dia a dia não mostrar o que ‘vendeu’ ao recrutador, não passará da experiência”.

Dedique-se a atividades extras (Imagem: fizkes | Shutterstock) 3-Esteja sempre atento às oportunidades O terceiro e último passo, de acordo com Wandreza, é ficar de olho nas possibilidades, não apenas de inserção no mercado, mas de ocasiões que ajudem a adquirir conhecimento e uma bagagem, como eventos e palestras. “Como se diz, as oportunidades não caem do céu e nem batem à porta! Portanto, fique atento às vagas, eventos e workshops gratuitos, oportunidades de trabalho voluntário em sua escola ou bairro”, afirma.