Drex: o que o real digital vai mudar, na prática, para o brasileiro

Saiba o que é Drex, o real digital do Banco Central, e seu possível funcionamento Crédito: Divulgação/Banco do Central

O processo de criação do real digital do Banco Central (BC) ainda está em fase de testes, mas o nome do projeto já foi divulgado — Drex. O "primo do Pix" é emitido pelo BC como uma extensão da moeda física, expandindo suas funcionalidades. Os potenciais benefícios expostos pela autarquia para a criação do Drex incluem serviços tradicionais, como investimentos e financiamentos, além de contratos inteligentes. Protocolos de intermediação de compra e venda e novos tipos de produtos e serviços financeiros digitais também entram na lista. Em março de 2023, os testes em ambiente restrito para o Piloto Drex começaram. Sem uma data estipulada para o lançamento, o Banco Central indica uma possível inclusão de testes com a população no fim de 2024.

Entenda mais sobre o funcionamento do Drex e quais países já implementaram moedas digitais. O que é Drex? O Drex, ou Real Digital, é definido como uma moeda digital de banco central (CBDC, de Central Bank Digital Currency, em inglês). Em uma plataforma digital, o Drex representará o real brasileiro. De acordo com informe do Banco Central, entre as principais tecnologias utilizadas na Plataforma Drex estão: Tecnologia de registro distribuído (DLT ou Distributed Ledger Technology em inglês): Permite que dados sejam armazenados e editados de forma compartilhada Contratos inteligentes (smart contracts): São os chamados serviços digitais inteligentes, como entrega contra pagamento (DvP em inglês), pagamento versus pagamento (PvP em inglês) e outras ferramentas de finanças descentralizadas Transações variadas com ativos digitais (tokens): São descritos pelo BC como “representações digitais de ativos ou direitos emitidos dentro de uma rede que opera com registro”. O que é uma moeda digital oficial de banco central (CBDC)? Uma moeda digital de banco central (CBDC, do inglês Central Bank Digital Currency) é similar a uma moeda fiduciária (dinheiro físico), embora exista apenas no mundo virtual em uma rede blockchain. Uma das maiores experiências de CBDC está na China, por meio do e-CNY ou renminbi digital. Qual o significado do nome Drex? O nome Drex é desenvolvido por meio da “combinação de letras em uma palavra com som forte e moderno”, de acordo com informações do Banco Central. As letras “d” e “r” são uma referência ao Real Digital, o “e” vem de eletrônico e o “x” traz ideia de conexão, associada à tecnologia.

O conceito visual da marca remete ao mundo digital, com duas setas inseridas na letra “d” para indicar etapas de uma transação digital e simbolizando a evolução da moeda brasileira. Drex: como vai funcionar o real digital? As operações pelo Drex acontecerão por meio de carteiras virtuais. Nesse caso, o cliente deverá depositar em reais a quantia desejada, convertendo a moeda física em moeda digital. “Essas carteiras serão operadas por instituições financeiras, sob a supervisão do Banco Central, a princípio. É possível que no futuro outras instituições sejam autorizadas a operar com Drex”, explica o professor de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vivaldo José Breternitz.

Drex: onde usar o real digital “No momento, a gente não vai estar usando o Drex no varejo, no dia a dia. Isso só deve acontecer lá para 2025”, destaca o professor e pesquisador de Finanças Pessoais da Universidade Federal do Ceará, Érico Veras. O profissional acrescenta que, inicialmente, a moeda digital brasileira será utilizada no mercado de atacado e em operações financeiras. Após, Breternitz informa que o Drex poderá ser usado em serviços financeiros em geral, como transferências, pagamentos, compra de títulos públicos, etc.