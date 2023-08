Real Digital: entenda o que é e como vai funcionar o Drex

A iniciativa do real digital brasileiro vai se chamar Drex, conforme foi anunciado pelo Banco Central (BC). De acordo com o coordenador da iniciativa do banco, Fabio Araujo, este é um passo a mais na família do Pix que fez tanto sucesso.

O anúncio foi feito nessa segunda-feira, 7, e de acordo com Fabio, "a solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores".

A plataforma está em fase de testes desde março e as primeiras operações simuladas estão previstas para setembro. O real digital pretende ampliar as possibilidades de negócios e estimular a inclusão financeira, tudo num ambiente seguro e com mínimas chances de fraudes.

Veja abaixo o que é e como vai funcionar o Real Digital.

O que significa Drex?

As letras formam uma palavra "com sonoridade forte e moderna", segundo o BC, e fazem referência a digital, real e eletrônico, respectivamente, e o X faz alusão à modernidade e conexão, do uso da tecnologia blockchain. O nome foi criado pela área de marketing do BC, assim como Pix.