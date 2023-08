Coordenador do projeto do Drex no BC admite que cronograma está atrasado e será revisto

O coordenador do projeto do Drex no Banco Central, Fabio Araujo, admitiu que o cronograma de desenvolvimento da CBDC (sigla em inglês para Moeda Digital dos Bancos Centrais) brasileira está atrasado e será revisto. Segundo Araujo, inicialmente estava previsto que a primeira fase do piloto do real digital terminaria entre fevereiro e março de 2024, mas agora deve ser finalizada em maio. O BC, contudo, ainda mantém a expectativa de fazer testes com a população na virada de 2024 para 2025 - final do mandato do atual presidente Roberto Campos Neto - grande entusiasta da iniciativa.

Araujo explicou que a conexão das instituições e empresas participantes do piloto à rede do Drex tem sido mais lenta do que o esperado. Ele citou que recentemente havia oito consórcios conectados, de 16 no total. Os consórcios são formados por instituições financeiras, empresas de tecnologia, plataformas de criptoativos, entre outros.

"A previsão de que todos estivessem dentro no mês de agosto infelizmente não será possível", reconheceu o chefe do Escritório de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica do Banco Central, Aristides Cavalcante, na live semanal da autarquia, que nesta segunda-feira tirou dúvidas do público sobre o Drex.

Ele completou que há desafios para conexão dos participantes, como a ampliação da infraestrutura tecnológica. O coordenador do Drex ainda disse que há também um debate grande sobre a escolha da tecnologia de proteção de privacidade. Segundo ele, há conversas do BC com grandes provedores, mas as soluções apresentadas até aqui ainda não estão adequadas para o nível de segurança que o BC precisa, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). "É importante rever um pouco o cronograma."