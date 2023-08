Entenda a MP assinada por Lula para taxar os super-ricos no Brasil

A decisão vem de uma necessidade do governo para reforçar o caixa Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira, 26, a Medida Provisória (MP) que tem como proposta taxar os super-ricos no Brasil. Agora, a cobrança depende de votação no Congresso Nacional. Caso haja aprovação, é previsto que o Governo consiga arrecadar R$ 54 bilhões até o ano de 2026, visto que serão tributados os fundos exclusivos e o capital aplicado em empresas no exterior, as chamadas offshores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A decisão vem de uma necessidade do governo para reforçar o caixa. Isso porque o dinheiro será importante para compensar o aumento do limite de isenção da tabela do Imposto de Renda e também para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024, previsto pelo arcabouço fiscal.

Atualmente, apenas 2,5 mil brasileiros aplicam nesses fundos. Porém, estes acumulam patrimônio de R$ 756,8 bilhões e respondem por 12,3% da indústria de fundos no país. Dessa forma, o governo quer igualar os fundos exclusivos aos demais fundos de investimento, com cobrança semestral de IR conhecida como come-cotas. A alíquota será de 15% a 22,5%. Contudo, quem antecipar o pagamento do imposto, vai pagar taxas mais baixas.

Como será a tributação das Offshores e trusts? Em relação à taxação das offshores, o projeto prevê a tributação anual de rendimentos de capital aplicado nestas empresas do exterior, com alíquotas progressivas de zero a 22,5%.

Atualmente, esse tipo de aplicação no Exterior só é tributada quando resgatada e remetida ao Brasil. No que se refere às Trusts, o texto do PL introduz o conceito de tributação da modalidade, que não é prevista ainda na legislação brasileira.