Veja concursos e seleções com inscrições abertas; são mais de 900 vagas

Tem oportunidades para diferentes cargos e níveis de escolaridade, com salário de até R$ 34,8 mil

As inscrições começaram nesta segunda, 28, e seguem até 4 de outubro, no portal da banca da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa para participar é R$ 95, porém, os que tentarão as vagas de consultor precisarão pagar R$ 120.

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados publicou, no Diário Oficial, quatro editais de concurso da instituição, com 749 vagas. Destas, 140 são para contratação imediata. Os salários variam entre R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19.

O Ceará tem mais de 900 oportunidades em concursos e seleções com inscrições abertas nesta terça-feira, 29. As vagas são para diferentes cidades, em diversos cargos e níveis de escolaridade. Confira abaixo .

É importante ressaltar que inscritos no Cadastro Único e doadores de medula possuem a opção de solicitar a isenção ao valor da taxa. Além disso, é necessário que os indivíduos possuem nível superior completo.

Saiba mais detalhes aqui.

Concurso Prefeitura de Pindoretama

A Gestão Municipal de Pindoretama, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para Agentes Comunitários de Saúde. O processo seletivo é organizado pela Consulpam.

Ao todo, são oferecidas 51 vagas, das quais, 27 são imediatas e 24 servirão para composição de cadastro de reserva. A exigência mínima de escolaridade é nível médio completo.

O salário inicial é de R$ 2.640,00, sendo 40 horas semanais de trabalho. As inscrições custam R$ 110,00 e os interessados precisam se inscrever até o dia 31 de agosto no site da banca organizadora.

Concurso UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com 15 vagas abertas para professores substitutos do magistério superior. Destas, 12 são para Fortaleza, 2 para Crateús e 1 para Itapajé.