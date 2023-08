Rede de fast food vai abrir 6 novas lojas e gerar 200 empregos em Fortaleza

Bob's vai inaugurar seis novas lojas em Fortaleza em 2023 Crédito: Divulgação

O Bob's vai inaugurar seis novos pontos de venda em Fortaleza em 2023. Segundo a empresa, serão gerados 200 novos empregos diretos e 50 indiretos com os novos estabelecimentos, que têm previsão iniciarem as operações até novembro deste ano. Os locais ainda não foram anunciados, mas em entrevista exclusiva ao O POVO, Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob's, afirmou que um estará localizado no Aeroporto Internacional Pinto Martins e outro quiosque no Shopping Parangaba. Os outros serão lojas de rua e de shopping. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A gente está, hoje, com uma base de três franqueados em Fortaleza, que estão indo muito bem no que tange a área operacional e querem crescer com a gente. E o nosso trabalho é pegar essas equipes e ver as oportunidades que têm, e não são poucas em Fortaleza", afirmou Fabiano.

Marisa fecha 91 lojas no Brasil; veja quais são no Ceará Em relação a aplicações, o diretor explicou que cada franquia tem um investimento a partir de R$ 930 mil, e estimou que a adição das seis lojas deve representar um valor em torno de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões, mas ele ressaltou que o principal reforço para a economia local é a adição de empregos. "O Bob's é porta de entrada para muitas pessoas no mercado de trabalho. A gente trabalha, geralmente, com primeiro emprego, e tem muita gente hoje que é gerente, supervisor, diretor, que começou como atendente", enfatizou. Hoje a rede possui 17 pontos de venda no Ceará, localizados em Fortaleza, Crato e Juazeiro do Norte. Loja do Shopping Parangaba é a principal do Ceará em faturamento Questionado sobre o valor de arrecadação nos estabelecimentos do Ceará, Fabiano disse que varia muito de loja para loja, e que cada local onde é colocada uma franquia tem a sua peculiaridade e recebe um estudo diferente, seja em shopping, rua, aeroporto, entre outros. Mesmo sem citar valores, ele disse que o Shopping Parangaba é o principal local de faturamento do Bob's no Ceará. No empreendimento, a rede de fast food possui uma loja e um quiosque. "Hoje, se eu fosse destacar, esse shopping vem performando muito bem, mas tem uma expectativa muito grande com o que vai vir pela frente", disse.