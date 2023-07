Rede de shoppings de Fortaleza prevê abertura de 31 lojas até o fim do ano; veja lista

Starbucks, Baggagio e Bo.Bô e Le Lis estão entre as marcas que vão abrir até o fim do ano; veja lista no fim da matéria

O Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu, e o RioMar Kennedy fecharam o primeiro semestre do ano com crescimento de 15% nas vendas ante igual período de 2022 e divulgam projeção de abrir 31 lojas até o fim de 2023.

Somente de janeiro a junho, já foram 30 estabelecimentos inaugurados nos centros de compras.

Para as novidades no segundo semestre no RioMar Fortaleza estão previstas, entre as lojas, a Homem do Sapato, marca cearense de calçados masculinos, para o dia 1º de agosto.

Além disso, Bo.Bô, Le Lis, Bagaggio e Starbucks, entre outras.

Já no RioMar Kennedy, as operações seriam do Detran, Bagaggio e Parque Bambolim.

Confira a lista de algumas das lojas previstas por shopping

RioMar Fortaleza

Danki Simple Organic Homem de Sapato Lupo Sports Bo.Bô Le Lis Bagaggio R Do Sol Vila Bacurim Diamond Ótica Johnny Joy Só Biquínis Maria Express Starbucks Subway Senhora Unha Spoleto e Gendai Aero Jumpo World Tennis

RioMar Kennedy

Detran Clínica Ribeiro/Fortran Placa a Placa Parque Bambolim Let’s Make Bagaggio

Mais notícias de Economia