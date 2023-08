Sobral lidera indicador de educação no País e Iguatu fica em 4º

Dados do Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), mostra que Fortaleza foi a mais bem situada do Estado na colocação geral (134ª)

O município de Sobral, no Ceará, ficou pelo terceiro ano consecutivo em primeiro lugar no quesito Qualidade da Educação no país.

Este dado é do Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove e a Seall.

Com isso, a cidade se consolidou como referência municipal em qualidade da educação, enquanto Iguatu ficou com a quarta colocação geral no pilar de Acesso à Educação.