Shein vem ao Ceará analisar parcerias para produção local

A Shein, gigante chinesa do comércio varejista internacional, deve vir até o início de julho, ao Ceará, para estudar suas potencialidades de produção e negócios. A principal intenção seria capacitar pequenas linhas de crédito para empreendedores que possam atuar como fornecedores do site.



A informação foi divulgada pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), em suas redes sociais. Ele participou de uma reunião com Fernanda Viggiano, representante das Relações Institucionais da empresa chinesa, no fim de maio.

Na oportunidade, ela teria relacionado o desejo da varejista de um alto investimento em solo brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme informações do deputado, no Brasil a empresa já é parceira de 131 fábricas e querem chegar ao quantitativo de 200 até o fim deste ano.

"Na oportunidade apresentamos duas sugestões cearenses para análise da varejista: o polo industrial de Lingerie de Frecheirinha e o programa de Fortaleza “Nossas Guerreiras”, que já capacitou mais de 20,7 mil mulheres."

Com a movimentação do Governo Federal de taxar produtos comprados em comércios varejistas internacionais, em abril deste ano, a Shein informou que investirá R$ 750 milhões no País. A ação é resultado de um acordo feito com o Governo Federal que tem como objetivo passará a produzir 85% de seu portfólio com fabricantes locais.

Mais notícias de Economia