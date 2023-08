Preço do diesel sobe 14% no CE; alimentos podem ser impactados

Efeito do reajuste do diesel nos postos de combustível impacta outros setores, como o de alimentos Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O preço do diesel e dos demais combustíveis no Ceará sofreram reajustes significativos nessa semana após reajuste feito pela Petrobras na última quarta-feira, 16. Em um mês, o preço do litro do diesel no Ceará já subiu 14,37%. A consequência desse movimento é abrangente, mas os itens de alimentação geram maior impacto. De acordo com nota divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o reajuste sobre o preço do diesel anunciado pela Petrobras, de 25,8%, tem o potencial de gerar aumento nos preços dos alimentos.

Segundo a entidade, a alta significativa deve refletir em um aumento no preço dos produtos hortifrutigranjeiros, cujos estoques duram de dois a três dias. Outros alimentos, como carnes e laticínios, devem ter um aumento de preço no início de setembro, enquanto os itens industrializados podem subir em cerca de 30 dias. + Após reajuste, gasolina sobe e diesel dispara 11,3% no Ceará O vice-presidente Institucional da Abras, Márcio Milan, destaca que o varejo não esperava um aumento tão expressivo nos preços dos combustíveis, principalmente no diesel, e que isso afeta a inflação imediatamente. "Toda cadeia produtiva é impactada, com as altas de preços chegando até a mesa do consumidor", explica. Segundo a Abras, alimentos devem subir nas próximas semanas após aumento do diesel Crédito: Thais Mesquita Diesel nos postos de combustível do Ceará Desde a última quarta-feira, 16, a Petrobras implementou novos preços para a gasolina e o diesel que saem das refinarias e são comercializados com as distribuidoras.

No caso da gasolina o aumento foi de 16,3%. E o do diesel foi maior, de 25,8%. O litro da gasolina subiu de R$ 5,94 para R$ 6,14 em uma semana. Enquanto o diesel disparou 11,3%. Todos os dados foram disponibilizados a partir da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).