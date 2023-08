Alta nos combustíveis puxam inflação em Fortaleza; mas alimentos seguem caindo

Frutas foram os itens que mais tiveram queda nos preços em Fortaleza Crédito: Fabio Lima

"A redução da inflação desses últimos seis meses decorreu de uma combinação de um ambiente recessivo com a adequação da oferta de produtos que, pouco a pouco, retorna ao patamar do período pré-pandemia. Essa trajetória deve ser mantida nos últimos meses do ano, de modo que se espera um nível de preço mais contido", analisou. Alex falou ainda que o resultado nacional do IPCA de 0,12% veio um pouco acima do que era esperado pelo mercado, já que mediana da Bloomberg esperava algo em torno de 0,08%, mas que ainda é um resultado muito bom. Outros itens que se destacaram com deflação em Fortaleza foram o setor de habitação (-1,01), com destaque para a baixa na energia elétrica residencial (-4,49%). Também tiveram baixa a saúde e cuidados pessoais (-0,35%), vestuário (-0,15%) e comunicação (-0,04%).

Já os maiores aumentos, além dos transportes, que aumentaram em 2,52% por causa dos combustíveis, também tiveram alta os artigos de residência (0,36%), despesas pessoais (0,24%) e educação (0,20%). IPCA no Brasil Cinco dos nove grupos que integram o IPCA registraram altas de preços em julho, nesta sexta-feira. As variações positivas ocorreram em Transportes (1,50%; impacto de 0,31 ponto porcentual), Despesas pessoais (0,38%; impacto de 0,04 ponto); Educação (0,13%; impacto de 0,01 ponto), Saúde e cuidados pessoais (0,26%; impacto de 0,03 ponto) e Artigos de residência (0,04%; impacto de 0,0 ponto).