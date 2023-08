FGTS digital: fase de teste começa hoje; entenda o que muda

“Queremos convocar todas as empresas para participar da fase de testes. A partir de janeiro, o jogo é para valer. Até lá, é melhor treinar bem”, disse o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

A tecnologia foi desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica e tem previsão para começar, de forma definitiva, a partir de janeiro de 2024. Os testes se encerram no dia 10 de novembro.

O Governo Federal vai iniciar neste sábado, 19, os testes para o lançamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) digital . Nesse primeiro momento, a ideia é que os empregadores obrigados a recolher o FGTS utilizem o sistema para experimentar.

Com esse novo serviço, a folha de pagamento já será transmitida automaticamente para o eSocial, que irá compartilhar as informações, também de forma automática, ao FGTS Digital, bastando acessar o ambiente online para o pagamento.

A fase de testes do FGTS Digital começa no sábado, dia 19. Nessa data, o eSocial deve sofrer uma parada entre as oito da manhã e o meio dia para a integração com o novo sistema.

A expectativa é de que a tecnologia reduza o tempo gastos pelas empresas no recolhimento do FGTS de 34 para 25 horas mensais, já que as informações do eSocial é que serão responsáveis por alimentar a base de cálculo.

No período da tarde, a tecnologia já vai estar disponível, mas apenas para as empresas do Grupo 1 do eSocial, aquelas que possuem um faturamento anual superior a R$ 78 milhões. As outras empresas devem utilizar o sistema a partir do dia 16 de setembro.

Até essa data, podem até acessar o ambiente online, mas não haverá integração com os dados do eSocial. O período de testes termina dia 10 de novembro.

A orientação é transmitir as informações da forma tradicional, pelos sistemas da Caixa, e comparar com a guia gerada pela nova tecnologia. É válido lembrar que o teste é restrito ao ambiente do FGTS Digital: não se deve inserir dados inverídicos no ambiente do eSocial, cujas informações possuem validade jurídica.